с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Общество У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 90

Армия и оружие Японцы занялись разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты Агентство по закупкам, технологиям и поставкам министерства обороны Японии объявило о начале программы разработки гиперзвуковой противокорабельной ракеты, которая также сможет поражать и наземные цели. 4

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 323

Космос Ученые объяснили феномен Венеры Оказалось, что у феномена сразу несколько причин. Более того, в разных широтах действуют разные механизмы. 12

Космос Органика на Марсе могла существовать 4 млрд лет назад Совсем недавно группе ученых из Японии удалось выявить в минералах марсианского метеорита органику с азотом, при этом данные вещества находились на этой планете еще во время нойского периода, иначе говоря, им почти четыре млрд лет.

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 968

Общество Украина ввела спецпошлины на российский уголь С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».

Политика США решили экономически наказать Китай за коронавирус Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает планы наказания Китая эконмическими методами за сокрытие правды о коронавирусе.

Экономика «Норникель» снизил выпуск металлов В первом квартале года «Норникель» снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал. 1

Шоу-бизнес Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты). 29

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба. 89

Политика Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину. 26

Экономика Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. 172