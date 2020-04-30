Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНа решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

На решение проблем обманутых дольщиков правительство направит 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. За счет этих средств Фонд защиты прав дольщиков восстановит права 10 тысяч граждан.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании
 кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.
Дождьвчера в 07:45

Подробнее о событии

За полгода в России восстановили права более 17 тыс. обманутых дольщиков

ТАССвчера в 12:15

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известиявчера в 05:07

Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

РБКвчера в 06:44

На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Российская газетавчера в 05:49

Правительство направит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

RT на русскомвчера в 07:39

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВвчера в 04:55

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфаксвчера в 05:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Убийство четырех человек в Армении спровоцировало беспорядки и самосуд

Эхо Москвы 28 апреля в 19:08
475
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
38
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

РИА Новости 29 апреля в 00:49
Происшествия

В Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 00:26
2
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
192
Политика

Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
Lenta.ru вчера в 14:22
3K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
382
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
17
Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура вчера в 11:26
17
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
719
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Четвертая Власть вчера в 12:58
38
Шоу-бизнес

Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
10
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
1,1K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
1,7K
Общество

В Ростовской области ввели обязательный масочный режим

Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
558
Общество

Илон Маск призвал немедленно отменить карантин в США

Известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США необходимо как можно скорее снять все ограничительные меры, которые были введены властями для борьбы с коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru 29 апреля в 19:26
24
Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
56
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 19:58
8
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru вчера в 02:16
38
Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
34
Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой вчера в 05:58
89
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru вчера в 02:38
4
Политика

Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра — «Медуза»

Михаил Мишустин может не вернуться на должность премьер-министра РФ, 30 апреля сообщило издание «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к правительству.
ИА Красная Весна вчера в 15:17
2
Политика

Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков

В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости вчера в 09:46
10
Происшествия

«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО

Газета.Ru 29 апреля в 15:15
177
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
421
Единоборства

Уайт назвал лучших бойцов UFC, которые так и не завоевали титул

RT на русском вчера в 16:36
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

BFM.ru 29 апреля в 19:58
2,2K
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное