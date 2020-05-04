Экономика
ПРАЙМПравительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков
Правительство России выделило 30 миллиардов рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья, соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 30 000 000 тыс. рублей для предоставления субсидий в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» для финансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан — участников долевого строительства», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Известия04:39
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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
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