Экономика
ПРАЙМПравительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков
Правительство России выделило 30 миллиардов рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья, соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья
Народные новости05:02
Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
Будущее России. Национальные проекты04:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:32
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Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Хоккей
«Автомобилист» подписал канадского защитника Чарльза Геноуэя
Состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» пополнил канадский защитник Чарльз Геноуэй.
Телеканал ОТВ 06:06
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона.
Newsroom24 02 мая в 13:20
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
По мнению аналитиков, ситуация в экономике, связанная с ослаблением курса рубля и падением цены на нефть, приводит к выводу, что стоимость новых и подержанных автомобилей будет только расти.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Политика
МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
RT на русском 06:08
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
Происшествия
В Прикамье подтверждено ещё 35 заражений коронавирусом
Пермь, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 мая, референс-центр подтвердил 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:37
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
Экономика
О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист
Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 02 мая в 11:27
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Гаджеты
В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения
ИА Красная Весна вчера в 15:41
Политика
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 06:46
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Экономика
Правительство РФ выделило 10 млрд на средства защиты от коронавируса
Российское правительство выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медицинских препаратов, техники и защитных средств против COVID-19.
News.ru 05:06
Происшествия
В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25