Коронавирус
VademecumПравительство выделило 3,1 млрд рублей медикам ФМБА и силовых структур
ФСБ выделено 120,7 млн рублей, а меньше всего – 21,8 млн рублей – медикам Росгвардии. Накануне ФМБА получило 639 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на перепрофилирование медорганизаций, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях.
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Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings вчера в 13:46
Общество
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Космос
Роботы установят на Луне самый большой телескоп в Солнечной системе
Российская газета вчера в 06:29
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск
РИА Новости 09:28
Экономика
Новак объяснил запрет на импорт дешевого бензина в Россию
Цены на бензин и дизельное топливо в России в этом году, скорее всего, останутся на текущем уровне.
Профиль 12 апреля в 16:59
Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
Сеть магазинов «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия торговых точек потеряла около 95% оборота.
Ведомости 15:54
Авто
Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции
Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС 21:00
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru 12:29
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Политика
В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК 10:24
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 600 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США превысило 600 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 19:16
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте
Высокая скорострельность позволила Овечкину включиться в борьбу за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
ГЛАС.RU 01:21
Здоровье
В Бурятии подтвердили 92 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 14 апреля 2020, 08:13 — REGNUM В Бурятии количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 92.
REGNUM 01:13
Футбол
Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год
Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Здоровье
На Урале два главврача ушли на карантин по коронавирусу. Один из них контактировал с тяжелобольным VIP-пациентом
Один из медиков, главврач ЦКБ №20 Семен Хмельникер, самоизолировался после контакта с VIP-пациентом, за жизнь которого борются медики.
URA.Ru 06:30
Происшествия
У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19
В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
Известия 22:12
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02