Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ru08:26

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС05:13

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости05:29

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБК06:28

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газета05:12

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество

Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков

Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведомости 11:00
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Общество

В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в оперштабе.
Газета.Ru 15:28
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Армия и оружие

Минобороны Турции: Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе

Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
РЕН ТВ 14:45
Армия и оружие

Корабли НАТО покинули Баренцево море

Группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря, сообщила пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Газета.Ru 08 мая в 16:35
3,2K
Экономика

Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью".
Коммерсантъ 08 мая в 09:03
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,4K
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
1,1K
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
1,5K
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport вчера в 08:13
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
1,1K
Общество

Китай готовится к распродаже государственного долга США

Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
131
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Армия и оружие

Китай нанёс ракетный удар по индийским военным

Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
76
Общество

В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин прокомментировал информацию о том, что подмосковным врачам приходится работать с больными коронавирусом в строительных комбинезонах из-за нехватки медицинских костюмов.
РБК 14:58
3
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Единоборства

Олейник одолел Вердума на турнире UFC 249

В рамках турнира UFC 249 россиянин Алексей Олейник выиграл у бразильца Фабрисиу Вердума.
Росбалт 01:29
Происшествия

На Ставрополье восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты

На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор соседа, из-за чего пострадали восемь человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:14
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Политика

В РПЦ выступили против политизированных изображений в храмах

Изображения, связанные с боевыми действами, могут присутствовать в православных храмах, но они не должны быть политизированными и вызывать распри среди верующих.
ТАСС 15:27
3
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
833
Общество

В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом

Общее число погибших в столице выросло до 1124.
Эхо Москвы 15:29
Общество

Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции

В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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