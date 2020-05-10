Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
Читать в источнике
Оценить634
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Общество
В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 56 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в оперштабе.
Газета.Ru 15:28
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Армия и оружие
Минобороны Турции: Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе
Взрыв прогремел в сирийском Эль-Бабе, сообщает Министерство обороны Турции.
РЕН ТВ 14:45
Армия и оружие
Корабли НАТО покинули Баренцево море
Группа кораблей НАТО покинула акваторию Баренцева моря, сообщила пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Газета.Ru 08 мая в 16:35
Экономика
Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью".
Коммерсантъ 08 мая в 09:03
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport вчера в 08:13
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
Напомним, ранее в США прозвучали предложения отказаться от долговых обязательств перед КНР.
Деловое.ТВ 08:47
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
Китай нанес ракетный удар по индийским военным. В результате конфликта есть семеро раненых.
ToDay News Ufa 15:16
Общество
В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов
Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин прокомментировал информацию о том, что подмосковным врачам приходится работать с больными коронавирусом в строительных комбинезонах из-за нехватки медицинских костюмов.
РБК 14:58
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Единоборства
Олейник одолел Вердума на турнире UFC 249
В рамках турнира UFC 249 россиянин Алексей Олейник выиграл у бразильца Фабрисиу Вердума.
Росбалт 01:29
Происшествия
На Ставрополье восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты
На Ставрополье мужчина бросил гранату во двор соседа, из-за чего пострадали восемь человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:14
Политика
В РПЦ выступили против политизированных изображений в храмах
Изображения, связанные с боевыми действами, могут присутствовать в православных храмах, но они не должны быть политизированными и вызывать распри среди верующих.
ТАСС 15:27
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Общество
В Москве скончались еще 56 пациентов с коронавирусом
Общее число погибших в столице выросло до 1124.
Эхо Москвы 15:29
Общество
Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции
В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ 09:24
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07