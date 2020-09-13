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Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.В источнике
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Форпост Северо-Запад

Правительство России закупит дополнительно 15 миллионов вакцин от гриппа

Форпост Северо-Запад05:12
Российская газета

Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Российская газета02:48
МИР 24

Мишустин: На закупку вакцин от гриппа дополнительно выделят 4,1 млрд рублей

МИР 2410 сентября в 05:47
ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАСС02:34
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новости02:34
RT на русском

Кабмин выделил ещё 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

RT на русском02:56
Газета.Ru

Мишустин распорядился выделить более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Газета.Ru02:45

Запах нового автомобиля собираются запретить

Как сообщает Autocar, запах нового автомобиля в скором времени собираются запретить из-за ужесточающихся во всём мире правил содержания в покрытиях и материалах летучих органических соединений.
Запах нового автомобиля собираются запретить
Motor07:00

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
7

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Хакеры из Белоруссии пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы

На «Телеграм»-канале «Кибер Партизаны» хакеры из Белоруссии пригрозили Александру Лукашенко, белорусскому лидеру, обрушением банковской, энергетической и налоговой систем в случае продолжения задержания митингующих.
Discover2406:47
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Мама Тимати закрыла комментарии после развода сына с Решетовой

Ранее информационный портал «Территория новостей» писал о том, как на расставание Тимати с Решетовой отреагировала его бывшая девушка Алёна Шишкова, которая является матерью его первого ребёнка: девочки Алисы.
Территория новостей01:09