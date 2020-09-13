Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа
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"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.В источнике
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Мишустин: На закупку вакцин от гриппа дополнительно выделят 4,1 млрд рублей
МИР 2410 сентября в 05:47