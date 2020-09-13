Франклин из GTA V: «Вам бы не понравилось, если бы Rockstar прямо сейчас выпустила GTA 6, и она бы оказалась дерьмом»

Актёр Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA V, рассказал, почему Rockstar до сих пор не анонсировала GTA 6. По его словам, на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.