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Ведомости

Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.В источнике
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ТАСС

Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

ТАССвчера в 02:34
Газета.Ru

Мишустин распорядился выделить более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Газета.Ruвчера в 02:45
Коммерсантъ

Правительство выделило средства на 15,5 млн дополнительных доз вакцины от гриппа

Коммерсантъвчера в 02:43
РБК

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

РБКвчера в 03:39
РИА Новости

Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

РИА Новостивчера в 02:34
Вести.Ru

Где и когда можно получить иммунитет от гриппа

Вести.Ru11 сентября в 02:25
Smolnarod.ru

На закупку вакцин от гриппа в России выделят дополнительные средства

Smolnarod.ru11 сентября в 01:33

Франклин из GTA V: «Вам бы не понравилось, если бы Rockstar прямо сейчас выпустила GTA 6, и она бы оказалась дерьмом»

Актёр Шон Фонтено, озвучивший Франклина Клинтона в GTA V, рассказал, почему Rockstar до сих пор не анонсировала GTA 6. По его словам, на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
CyberSport.ru17:45

Toyota вложит $800 млн, чтобы расстаться с имиджем обычного автоконцерна

В четверг автогигант объявил о создании международного инвестиционного фонда с активами на $800 млн, который будет инвестировать в растущие компании, разрабатывающие инновационные технологии и бизнес-модели в сфере автономного транспорта, автоматизации, искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных, связи и умных городов.
Forbes00:51

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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Ubisoft оцифровала собор Парижской Богоматери и выпустила в виде видеоигры

Видеоигра Notre-Dame de Paris: Journey Back in Time («Собор Парижской Богоматери: Путешествие назад во времени»), позволяющая увидеть знаменитую парижскую достопримечательность, пострадавшую от пожара в 2019 году, выпустила компания Ubisoft, 10 сентября игра появилась в магазине Steam.
ИА Красная Весна11 сентября в 04:01
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Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
ТАСС02:18
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