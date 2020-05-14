Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
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Правительство выделило 4,8 млрд рублей на выплаты медикам, помогавшим больным с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 17:47
Кабмин выделил 4,8 млрд руб. ФМБА, ФСБ, ФСИН, Росгвардии для выплат работающим с больными COVID-19 врачам
Агентство Москвавчера в 17:31
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РБК вчера в 22:00
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NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
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Экономика
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Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
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Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след
В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
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Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
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По мнению профессора Дайшуна Лю (Daishun Liu), который является одним из соавторов исследования, ситуацию с лечением коронавируса нового типа усугубляет отсутствие эффективного лекарственного препарата.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Происшествия
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В Барнауле состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвинили в изнасиловании 11-летней девочки.
КП - Барнаул вчера в 23:31
Общество
В Кузбассе выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что ещё шесть пациентов с коронавирусом, после лечения выписаны. Таким образом, после заражения вылечились уже 84 человека.
REGNUM вчера в 00:24
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Но по ним будет доступно ограниченное число операций.
Вести.Ru вчера в 18:23
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
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РБК вчера в 18:31
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 09:35
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На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих
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RT на русском 12 мая в 05:44
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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В России отменили экзамены у девятиклассников и перенесли ЕГЭ
Сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты сообщат в ближайшее время.
Официальный сайт Череповца вчера в 09:28
Политика
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Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
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Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
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Армия и оружие
Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане
На дне Тихого океана ученые обнаружили обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada.
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Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
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