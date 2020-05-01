Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

Россияне, застрявшие за границей, получат дополнительную помощь в полмиллиарда рублей

Вести.Ru03:33
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Astera вчера в 15:50
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Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia вчера в 12:20
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
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Политика

Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Нью-Дели, 1 мая 2020, 07:11 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья.
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Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Политика

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

РБК вчера в 19:04
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Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 04:23
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Происшествия

Девятый пациент с коронавирусом скончался в Волгоградской области

Девятый заболевший коронавирусной инфекцией скончался в больнице Волгоградской области в пятницу.
РЕН ТВ 04:50
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Общество

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

В Роспотребнадзоре говорили, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Наука

Квантовые автоэнкодеры очистили данные от шума

Немецкие физики разработали автоэнкодер для очистки квантовых данных от шума.
N+1 вчера в 08:25
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Общество

В Ростовской области вводится «масочный» режим

Губернатор Василий Голубев сегодня, 30 апреля, подписал постановление, дополняющее меры борьбы с распространением CODID-19 в Ростовской области.
Правительство Ростовской области вчера в 11:37
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Происшествия

В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru 29 апреля в 19:49
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Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Большое Долженково 29 апреля, обнаружили в реке неподалеку от дома.
ТАСС 05:17
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала вес на карантине

Оксана Самойлова набрала вес на карантине Оксана Самойлова пожаловалась на лишний вес.
Экспресс газета 04:27
Космос

Строительные блоки жизни найдены в знаменитом марсианском метеорите

Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Аллан Хиллз 84001 (ALH84001) содержит природные органические молекулы.
HotGeo вчера в 11:35
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В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

РИА Новости 05:17
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Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
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Экономика

СПЧ предложил расширить программу повышенного пособия по безработице

Повышенное пособие по безработице нужно распространить на работавших неофициально и уволенных до пандемии коронавируса COVID-19, считает председатель постоянной комиссии по трудовым правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в России стали непростым этапом для жителей страны.
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В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19

В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
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Здоровье

В Покровской больнице из-за коронавируса уволились врачи

В петербургской Покровской больнице уволились врачи 2-го кардиологического отделения, рассказала «Фонтанка».
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Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь.
ТАСС 05:04
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