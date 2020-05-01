Общество
РИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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Политика
В Кремле опровергли сообщения СМИ о возможности отставки Мишустина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой сообщения СМИ о том, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, после выздоровления якобы может не вернуться на пост премьер-министра.
RT на русском 03:25
Политика
Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
Общество
Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства.
РБК 02:52
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлены 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
РБК 03:39
Общество
Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники
График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
Общество
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
В общей сложности за день выявили 7933 новых случая заражения инфекцией в 85 субъектах страны, смогли пройти успешные курс лечения и полностью выздороветь 1601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом, сообщает 1 мая оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 03:39
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
Общество
Ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 11 мая
На портале Правительства Тульской области сегодня, 30 апреля, появилось сообщение о том, что Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 16:58
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru вчера в 06:04
Происшествия
В Якутии скончались четыре пациента с коронавирусом
Якутск, 1 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Якутии 1 мая скончался ещё один человек, заражённый коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 03:41
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Общество
В США за пособием по безработице обратились более 30 млн человек
В Соединённых Штатах в период с 19 по 25 апреля заявки на пособие по безработице подали 3,8 млн человек.
News.ru вчера в 08:44
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Шоу-бизнес
11-летняя дочь Витаса показала зажигательный танец под песню Uno
На видео видно, как жена и дочь Витаса танцуют на высоких каблуках на заднем дворе дома. При этом сценой для них выступает стол.
Bimru.ru 29 апреля в 11:18
Хоккей
Дацюк и Мозякин стали неограниченно свободными агентами
С 1 мая 2020 года 455 российских хоккеистов могут подписать контракт с любыми клубами лиги.
ProstoProSport 03:17
Общество
Число умерших от коронавируса в Брянской области выросло до 9
В Брянской области число умерших от коронавируса выросло до 9 человек. Об этом сообщили сегодня, 1 мая в оперативном штабе региона.
БрянскToday 03:34
Музыка
Нижний Новгород принял эстафету «Наш День Победы»
Челнинские известия 03:34
Общество
В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19
Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
Новые Известия 29 апреля в 04:37
Экономика
ФНС рассказала о порядке получения безвозмездной финансовой помощи
Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук рассказала о порядке получения малым и среднем бизнесом безвозмездной финансовой помощи, пишет РБК.
Моя Москва.онлайн 01:27
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Гаджеты
Представлен бесшумный компьютер HYPERPC MUTE с Intel gen10
Megaobzor.com 01:44
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия вчера в 17:43
Здоровье
Покровская больница нашла замену уволившимся врачам
В Покровской больнице нашли новых врачей на замену сотрудникам, которые уволились из медицинского учреждения на фоне скандала с записью видеообращения о нехватке средств защиты.
DP.RU 01:39
Экономика
Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00