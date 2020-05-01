Общество
РИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Футбол
Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона
По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.
Soccer.ru 09:21
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус
В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Общество
В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей
По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия 29 апреля в 06:57
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Экономика
Система быстрых платежей Банка России снова станет бесплатной с 1 мая
По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.
Континент Сибирь Online вчера в 07:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина
Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 21:22
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
Авто
В продаже появился самый дорогой Lexus в России
Минивэн Lexus выпускается в Японии совместно с Toyota Alphard.
CarsWeek.ru вчера в 06:36
Экономика
Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку
Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру 22:28
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Футбол
Клубы АПЛ хотят доиграть сезон на нейтральных полях
Нынешний сезон АПЛ, видимо, будет доигран на нейтральных полях.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Наука
Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу
Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
Деловое.ТВ 11:26
Общество
Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport 10:28
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09