Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

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