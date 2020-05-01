Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что средства выделят из резервного фонда правительства.
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Российское правительство выделило полмиллиарда рублей на выплаты соотечественникам, застрявшим за границей

Эхо Москвы10:30

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Футбол

Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
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Футбол

Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.
Soccer.ru 09:21
Здоровье

Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»

Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали условия для проведения теста на коронавирус

В ведомстве подчеркнули, что тест на коронавирус необходимо сдать лицам старше 65 лет при наличии кашля, одышки, повышенной температуры тела, а также другим гражданам с указанными симптомами при условии контакта с инфицированным или развитии пневмонии.
RT на русском 08:05
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Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
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Общество

Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
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Здоровье

Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса

Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс 22:41
Общество

В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей

По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия 29 апреля в 06:57
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Экономика

Система быстрых платежей Банка России снова станет бесплатной с 1 мая

По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Павла Вернера, с 1 мая Центробанк отменяет часть банковских комиссий по СБП – теперь банки не могут брать комиссию с переводов между физическими лицами на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.
Континент Сибирь Online вчера в 07:54
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 21:22
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Политика

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
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Авто

В продаже появился самый дорогой Lexus в России

Минивэн Lexus выпускается в Японии совместно с Toyota Alphard.
CarsWeek.ru вчера в 06:36
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Экономика

Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку

Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру 22:28
Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Футбол

Клубы АПЛ хотят доиграть сезон на нейтральных полях

Нынешний сезон АПЛ, видимо, будет доигран на нейтральных полях.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:39
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

ToDay News Ufa вчера в 16:30
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Наука

Биологи рассказали, как безопасно приготовить курицу

Биологи советуют ориентироваться на мясо в самой широкой части курицы.
Деловое.ТВ 11:26
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Общество

Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края

Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport 10:28
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Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
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