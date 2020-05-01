с чего всё началось

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

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