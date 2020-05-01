Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Деньги будут выделены МИД России из резервного фонда правительства и пойдут на помощь этим гражданам до момента их возвращения в Россию, говорится
 в распоряжении.
Московский Комсомолец02:26

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Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

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Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

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Правительство выделило 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом

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Кабмин выделил 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за рубежом

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Правительство выделило 500 миллионов рублей на оказание социальной поддержки россиянам, которые находятся за рубежом

Эхо Москвы02:35

На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

РИА Новостивчера в 05:17

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости вчера в 10:44
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия вчера в 04:23
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Гаджеты

ASRock подготовила широкий ассортимент материнских плат на Intel Z490 для Comet Lake-S

Компания ASRock, как и другие крупные производители материнских плат, подготовила к выходу процессоров Comet Lake-S целый ряд новинок на системной логике Intel 400-й серии.
3DNews вчера в 09:46
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
2,4K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Собянин заявил о вероятном пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавирусом в городе стабилизировалась.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
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Политика

Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
News.ru вчера в 15:16
Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM вчера в 10:30
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Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:24
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Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Единоборства

Экс-чемпион UFC назвал единственный способ победить Нурмагомедова

Instagram Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Люк Рокхолд в эфире Submission Radio поделился единственным способом, которым, на его взгляд, можно победить действующего обладателя титула дивизиона россиянина Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 18:24
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Происшествия

В Челябинской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Челябинской области за сутки, всего в регионе 578 случаев COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:58
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 29 апреля в 04:09
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетные удары вертолетов ВС Израиля по южной части страны.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Москве выписали более 30 тыс. штрафов о нарушении самоизоляции

Более 30 тысяч штрафов о нарушении самоизоляции выписали полицейские в Москве с момента ввода ограничений.
Известия 02:51
Здоровье

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Кино

Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро, который сейчас создаёт для Disney сериал «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
News.ru вчера в 12:14
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Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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