Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии. 11

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 911

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Экономика Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия На въездах в Москву поставили ОМОН Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. 46

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 823

Здоровье Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum. 2,1K

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут скорректировать Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса. 4

Общество В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек. 62

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 465

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 315

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 5

Общество Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за коронавируса Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин из-за выявления в монастыре более 60 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. 2

Хоккей Athletic назвал Шипачева худшим из игроков НХЛ под 87-м номером Помимо Шипачева в список вошли россияне Ян Голубовский (худший среди игравших под 5-м номером), Александр Суглобов (9), Андрей Зюзин (20), Евгений Грачев (78), Алексей Яшин (79), Энвер Лисин (81) и Никита Никитин (86).

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 557

Общество В Челябинске снизился индекс самоизоляции населения По данным исследования, на минувшей неделе средний индекс самоизоляции в Челябинске составил 2,9 балла.

Политика Рада отказалась отменить закон о рынке земли Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Общество Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения. 182

Общество Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых. 452

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K