Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
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Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

РИА Новости02:35

Мишустин подписал указ о выделении 50 млрд рублей на выплаты медикам

Известия02:52

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Коммерсантъ02:49

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Lenta.ru02:42

Мишустин распорядился выделить 45,6 млрд руб. на доплаты медикам

РБК04:16

Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

ТАСС02:35

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Пятый канал02:57
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
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Общество

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями

Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
8
Общество

В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
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Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
310
Общество

Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты

Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан назвал глупым снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
АиФ Тверь вчера в 13:05
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Общество

В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
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Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбасс

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс.
Lenta.ru 11 апреля в 08:17
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Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
7
Происшествия

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом

В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
69
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
7
Шоу-бизнес

Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости 11 апреля в 19:15
51
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова приняла ванну с лапшой

На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
17
Общество

Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву

Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
1,1K
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
302
Общество

Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск

Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
173
Общество

В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома

Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Здоровье

Оксана Чижова доложила о ситуации по коронавирусу в Пензенской области

В понедельник, 13 апреля, в 9:00 на странице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцевав Instagram стартовало оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.
РИА Пензенской области 02:24
9
Общество

2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России

На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.
Главный региональный 04:32
Здоровье

Расширен список лекарств для лечения коронавируса

Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 10 апреля в 05:00
515
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом

Борьба с коронавирусом - первостепенная задача, правительство делает все возможное, чтобы сдержать распространение заболевания, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:28
Общество

Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
REGNUM 03:21
2
Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
299
Общество

Еще 150 человек в Москве вылечились после коронавируса

Число выздоровевших после коронавируса в Москве увеличилось на 150 человек, до 837.
ТАСС 03:06
159
Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
769
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Создатель сервиса онлайн-знакомств Андрей Андреев возглавил свежий рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами по версии Forbes.
Rambler News Service 04:36
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