Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 1

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Общество В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 59

Транспорт РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга. 123

Происшествия В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб. 69

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 7

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Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 302

Общество Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья. 173

Общество В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.

Общество 2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.

Здоровье Расширен список лекарств для лечения коронавируса Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. 515

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 584

Политика Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом Борьба с коронавирусом - первостепенная задача, правительство делает все возможное, чтобы сдержать распространение заболевания, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Общество Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. 2

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