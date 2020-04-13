Коронавирус
КоммерсантъПравительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
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Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Общество
В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан назвал глупым снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
АиФ Тверь вчера в 13:05
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Транспорт
РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбасс
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс.
Lenta.ru 11 апреля в 08:17
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости 11 апреля в 19:15
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приняла ванну с лапшой
На фото видно, как Бузова принимает ванну с большим количеством лапши быстрого приготовления в леопардовом купальнике.
Стерлеград 03:11
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск
Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Здоровье
Оксана Чижова доложила о ситуации по коронавирусу в Пензенской области
В понедельник, 13 апреля, в 9:00 на странице губернатора Пензенской области Ивана Белозерцевав Instagram стартовало оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.
РИА Пензенской области 02:24
Общество
2558 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в России
На территории Российской Федерации число инфицированных за сутки увеличилось на 2558 человек в 62 регионах страны, выздоровели 179 человек, умерли – 18.
Главный региональный 04:32
Здоровье
Расширен список лекарств для лечения коронавируса
Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 10 апреля в 05:00
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом
Борьба с коронавирусом - первостепенная задача, правительство делает все возможное, чтобы сдержать распространение заболевания, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:28
Общество
Кудрин заявил о необходимости увеличить МРОТ на время кризиса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинзаявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.
REGNUM 03:21
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Общество
Еще 150 человек в Москве вылечились после коронавируса
Число выздоровевших после коронавируса в Москве увеличилось на 150 человек, до 837.
ТАСС 03:06
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Создатель сервиса онлайн-знакомств Андрей Андреев возглавил свежий рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами по версии Forbes.
Rambler News Service 04:36