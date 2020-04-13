Коронавирус
КоммерсантъПравительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
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Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТАСС 02:35
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