Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
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Михаил Мишустин
Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТАСС 02:35

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