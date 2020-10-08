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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Правительство выделило 6,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Средства будут выделены из резервного фонда Минздраву РФ. Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин заявил, что, на фоне по-прежнему непростой ситуации с коронавирусом, регионам дополнительно направят около 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
Ситуация с распространением опасной инфекции остается сложной, поэтому мы продлеваем период, в течение которого таким работникам будут начислять стимулирующие выплаты. На эти цели дополнительно выделим около 3 миллиардов рублей.
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