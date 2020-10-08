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Средства будут выделены из резервного фонда Минздраву РФ. Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин заявил, что, на фоне по-прежнему непростой ситуации с коронавирусом, регионам дополнительно направят около 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам.

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