с чего всё началось

Российским банкам выделено 24 миллиарда рублей для возмещения их выпадающих доходов от кредитования системообразующих предприятий. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Защитник «Аякса» назвал врачей чемпионами Нидерландов по футболу Защитник "Аякса" Николас Тальяфико назвал врачей чемпионами Нидерландов по футболу. Об этом он написал в своем Instagram.

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 453

Происшествия Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.

Общество В России проработают поэтапную отмену ограничений для бизнеса Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения, которые позволят пошагово снимать ограничения для предпринимателей из-за ситуации с коронавируом. 1,6K

Общество В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.

Здоровье В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 19

Происшествия Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника. 4

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 717

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,9K

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 2,5K

Здоровье В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Экономика Соцобязательства бюджета оплатят в любом случае, заявил Силуанов Социальные обязательства бюджета РФ являются приоритетом для правительства, они будут оплачены на фоне коронавируса в любом случае, заверил глава Минфина России Антон Силуанов. 12

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 2K