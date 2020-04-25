Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыПравительство выделило 6 миллиардов рублей на льготную ипотеку

Программу ипотеки под 6,5% годовых ранее поручил организовать президент Владимир Путин. В Москве она распространяется на займы до 8 миллионов рублей и будет действовать до ноября.
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Мишустин выделил 24 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям

БИЗНЕС Online12:58

Мишустин утвердил выделение 24 млрд рублей субсидий банкам

Rambler News Service13:31

Правительство РФ выделило 24 млрд рублей на помощь крупным предприятиям

ИА Красная Весна12:05

Правительство выделило 24 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям

Коммерсантъ12:00

Банки получат 24 млрд рублей из-за потери доходов при выдаче кредитов

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Правительство РФ направит 24 млрд рублей на субсидии банкам

News.ru10:54

Кабмин РФ выделил шесть млрд руб. на возмещение недополученных доходов по льготной ипотеке

iReactor11:11
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Шоу-бизнес

Нарусова не обращалась в ВС из-за ареста имущества краболовных компаний

Сенатор Людмила Нарусова заявила РИА Новости, что не обращалась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с жалобой на действия Следственного комитета из-за ареста имущества двух краболовных компаний.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Шоу-бизнес

Певица Лолита начала стричься налысо на глазах у подписчиков

Росбалт 19:17
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Армия и оружие

Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру 08:03
6
Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Происшествия

В Забайкалье заболевшего коронавирусом ожидает уголовное дело

В Могочинском районе был госпитализирован мужчина, который прибыл в Забайкалье из Иркутской области и попытался добраться до Сахалина.
ДВ-РОСС 11:36
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Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом

Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 08:33
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Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной: «Остается только молиться за нее»

Несмотря на все трудности, родные певицы уверены — Бабкина сильная женщина и сможет преодолеть любой недуг.
StarHit.ru 05:30
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Общество

Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
6
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
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Общество

Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 05:19
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Шоу-бизнес

Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

News.ru вчера в 17:53
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета вчера в 13:14
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Происшествия

Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай

Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
2
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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Происшествия

В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий

РБК 18:42
Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
2
Общество

Китайский блогер усомнился в красоте россиянок

РЕН ТВ 21:26
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
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Транспорт

В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро

Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки.
Комсомольская правда 09:14
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Общество

Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник главы государства Максим Орешкин выделил три особенности мирового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:31
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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