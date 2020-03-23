Коронавирус
РИА НовостиПравительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Коронавирус. Эксперт предрекает панику в случае закрытия торговых центров в Саратове
В случае закрытия из-за коронавируса саратовских торговых центров предпринимательское сообщество ждет от местных властей компенсационных мер.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Гаджеты
Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Авто
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне
Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Здоровье
Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране
Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию
Телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство. 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Общество
Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 22:30 22 марта, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Единоборства
Хабиб из-за коронавируса вернулся из США в Россию
Титулованный боец принял решение покинуть США и перебраться на территорию Российской Федерации из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.