Коронавирус
RT на русскомПравительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Политика
Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за выплатой зарплат
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России каждую неделю контролировать случаи невыплаты заработной платы.
Экономика
«НОВАТЭК» увеличит дивиденды на 24%
С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2019 г. (14,23 руб. на акцию), суммарные дивидендные выплаты «НОВАТЭКа» за прошлый год составят 32,33 рубля на одну бумагу, что на 24,1% выше выплат за 2018 год (26,06 рубля на акцию).
Общество
РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
Футбол
Описаны страдания Смолова на карантине
Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Политика
Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами
Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Экономика
ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга
ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив).
Шоу-бизнес
Лободу подозревают в использовании накладных ягодиц
Армия и оружие
NI назвал единственный недостаток Ту-160
Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Общество
Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Происшествия
В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела
Общество
Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня
Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Общество
В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных
Как сообщает агентство РИА "Новости", ранее около 85 тысяч заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, отпустили по домам и в Иране, где также крайне неблагополучная ситуация с пандемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.