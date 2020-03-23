Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство выдало деньги на средства защиты от коронавируса

Вести.Ru05:41

Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

ТАСС03:48

Власти выделят 10 млрд рублей на медицинское оборудование

РЕН ТВ02:14

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

RT на русском02:42

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

РИА Новости02:21

Правительство выделило ₽7,5 млрд на закупку аппаратов ИВЛ

РБК02:17

Мишустин выделил более 22 млрд рублей на аппараты ИВЛ и медицинские приборы

Ведомости02:44
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Российская газета 04:23
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Общество

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Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за выплатой зарплат

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России каждую неделю контролировать случаи невыплаты заработной платы.
РБК 05:14
Экономика

«НОВАТЭК» увеличит дивиденды на 24%

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2019 г. (14,23 руб. на акцию), суммарные дивидендные выплаты «НОВАТЭКа» за прошлый год составят 32,33 рубля на одну бумагу, что на 24,1% выше выплат за 2018 год (26,06 рубля на акцию).
Нефтегазовая вертикаль 04:06
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Футбол

Описаны страдания Смолова на карантине

Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:28
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Единоборства

Отец Хабиба рассказал о возможном месте проведения боя с Фергюсоном

РИА Новости 04:06
Технологии

Попадание коронавируса на Землю из космоса допустил ученый из России

Live24 03:26
Экономика

ВТБ купил 50% в зерновом терминале в Тамани у украинского агрохолдинга

ООО "Деметра-Холдинг" купило долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. (агрохолдинг продал последний российский актив).
Интерфакс 03:39
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Лободу подозревают в использовании накладных ягодиц

Readovka.ru 06:21
Армия и оружие

NI назвал единственный недостаток Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
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Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
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Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
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В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия вчера в 01:05
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
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Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
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Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
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В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных

Как сообщает агентство РИА "Новости", ранее около 85 тысяч заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, отпустили по домам и в Иране, где также крайне неблагополучная ситуация с пандемией коронавируса.
Новые Известия 05:53
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:57
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