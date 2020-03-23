Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.

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Футбол Описаны страдания Смолова на карантине Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

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Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.