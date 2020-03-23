Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах. Средства выделены Минпромторгу, следует из распоряжений на сайте правительства.
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Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

ТАСС03:48

Мишустин выделил более 22 млрд рублей на аппараты ИВЛ и медицинские приборы

Ведомости02:44

Правительство выделило ₽7,5 млрд на закупку аппаратов ИВЛ

РБК02:17

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

RT на русском02:42

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

РИА Новости02:21

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Интерфакс02:43

Власти выделят 10 млрд рублей на медицинское оборудование

РЕН ТВ02:14
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Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Экономика

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Вести.Ru 04:19
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Гаджеты

В iPhone перестал работать режим модема

Профиль 03:43
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Авто

Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 21 марта в 11:14
Футбол

В «Зените» продлили карантин на неделю

Руководство петербургского "Зенита" решило продлить карантин на одну неделю из-за коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика

Украинцам пообещали победу над коронавирусом к сезону посадки картошки

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что власти могут локализовать распространение коронавируса в стране до майских праздников, к сезону посадки картофеля.
Lenta.ru 03:57
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Общество

«Почта России» временно приостановила прием посылок в 15 стран

«Почта России» временно перестала принимать международные отправления в 15 стран - туда, где остановили обработку международной почты из-за вспышки коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:58
Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM вчера в 14:31
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru вчера в 03:49
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Технологии

МТС призвала своих абонентов не выходить из дома

Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.
Live24 01:30
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Политика

Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Военное дело 02:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru вчера в 02:03
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

Две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, начали работать в Московской области, исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 05:11
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