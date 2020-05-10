Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей
Парламентская газета10 мая в 04:57
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
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Чемпионат 08:09
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Коммерсантъ вчера в 21:40
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"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
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Снижение количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в последние дни может быть статистически недостоверным, заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
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В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
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РИА Новости вчера в 10:09
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Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения
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Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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