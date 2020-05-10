Коронавирус

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«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Миллиарды рублей уйдут в песок: получать выплаты некому

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Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 05:00

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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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РИА Новостивчера в 05:29

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 04:57
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Улан-Удэ, 11 мая 2020, 06:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
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Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
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В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости 11:16
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Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Путин анонсировал выплаты для семей с детьми

Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
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Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
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Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Происшествия

Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом

Интерфакс 06:12
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Политика

Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой

США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
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В США гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

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Общество

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Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
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Игры

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
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Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
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Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
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В Приморье коронавирус выявили у еще 48 человек

Коронавирус выявлен еще у 48 человек в Приморском крае за прошедшие сутки, 10 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Общество

Путин ввел доплаты работникам социальных учреждений на три месяца

Работники социальных учреждений, включая врачей, младший медицинский и технический персонал, получат специальные федеральные доплаты на три месяца.
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Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
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Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
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Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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