Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Единоборства
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном
Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru 02:57
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Наука
Учёные научились выявлять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
Ученые из Калифорнийского университета создали быстрый тест для того, чтобы выявить наличия следов употребления марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе.
Комсомольская правда 13:02
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 08 мая в 09:58
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Политика
В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
RT на русском 08 мая в 04:28
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
RT на русском 12:00
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform 04:10
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению опрештаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс 16:46
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в РФ
К российским дилерам Haval начали поступать первые товарные внедорожники Haval H5.
Новые автомобили вчера в 13:56
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести Бэйла у «Реала»
Marca сообщает, что 30-летний валлийский нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ.
Советский спорт 16:00
Общество
Китай готовится к распродаже государственного долга США
На сегодняшний день Пекин является держателем 1,1 трлн долларов американских гособлигаций, их продажа – даже частичная – может лишить США необходимой репутации, а также возможности своевременно рассчитываться с инвесторами.
Деловое.ТВ 08:47
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Наука
Врожденная иммунная система и трансплантация органов
Ученые обнаружили, что врожденная иммунная система может запоминать чужеродные клетки и вызывать отторжение трансплантируемого органа, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Science.
Научная Россия 08 мая в 16:38
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Политика
В РПЦ выступили против политизированных изображений в храмах
Изображения, связанные с боевыми действами, могут присутствовать в православных храмах, но они не должны быть политизированными и вызывать распри среди верующих.
ТАСС 15:27
Общество
В российских Вооруженных силах растет число зараженных коронавирусом
На сегодняшний день, как сообщает Минобороны, их 1723.
Эхо Москвы 13:32
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Политика
Лукашенко выступил на военном параде в День Победы в Минске
Лукашенко завил, что проведение парада — это долг перед советскими солдатами и партизанами, а также мирными гражданами, которые были замучены в годы войны.
Слово и Дело вчера в 05:14
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Здоровье
В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией
Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 12:39