Коронавирус

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«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Правительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу

Газета.Ruвчера в 08:26

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб

РБКвчера в 06:28

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская газетавчера в 05:12

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАССвчера в 05:13

Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

Интерфаксвчера в 05:01

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русскомвчера в 05:00

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 04:57
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Здоровье

В Омске от коронавируса умер еще один человек

Омскрегион 02:26
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Шоу-бизнес

Влад Кадони предложил завести ребенка Ольге Бузовой

Влад Кадони сделал оригинальное предложение Ольге Бузовой. Нынешний ведущий "Дома-2" предложил певице завести ребенка.
Актуальные Новости 02:04
Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Происшествия

В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе

В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 01:45
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Общество

В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек

Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 02:21
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Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
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Кино

20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»

11 мая 2000 года в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Картина продолжала историю героя первой части дилогии, Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова — младшего.
RT на русском 02:10
Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
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Общество

Развеян миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что в этом году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут «катастрофу» в системе здравоохранения.
Взгляд.ру вчера в 14:37
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Гаджеты

Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro вышли на рынок

Китайская компания Meizu Technology начала продажи флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro с поддержкой сетей пятого поколения.
Letnews.ru 01:52
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 4 тыс. человек

В Москве зарегистрировано более 4 тыс. новых пациентов, вылечившихся от коронавируса.
Известия 02:56
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Lenta.ru 01:40
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Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.
РИА Новости вчера в 16:39
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Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по военным Индии

Пограничники КНР по непонятной причине были обстреляны индийскими военными. В ответ китайцы нанесли ракетный удар.
RuNews24.ru 00:47
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Здоровье

В китайском Ухане за сутки выявили пять новых случаев коронавируса

Пять новых подтвержденных случаев коронавируса выявлены за минувшие сутки в китайском Ухане, где второй день подряд после долгого перерыва регистрируют локальные заражения.
Известия вчера в 21:54
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Армия и оружие

ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М

В марте в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
РБК вчера в 22:27
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Общество

В Москве в апреле на 15,5% выросла смертность

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Политика

Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Что происходит 08 мая в 01:31
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Технологии

Новую версию Windows 10 уже начали ставить на ПК

Изначально стабильная версия Windows 10 May 2020 должна была стать доступна для производителей компьютеров 28 апреля, а для простых пользователей компания планировала начать распространение 12 мая.
iXBT.com 00:55
Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток вчера в 07:15
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Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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