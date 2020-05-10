Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российская газетавчера в 05:12
Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
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На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей
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