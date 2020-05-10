«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.

Общество В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку. 9

Происшествия Крупный пожар произошел на севере Берлина Крупный пожар произошел на севере Берлина в районе Тегель, горят несколько складских помещений. 4

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 2,1K

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 395

Армия и оружие Китай может закупить у России новую партию Су-35 Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. 7

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 19

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 450

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 19

Общество Названа дата открытия Ржевского мемориала советскому солдату Мемориал советскому солдату в районе Ржева планируется открыть в июне. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе (РВИО). 1

Здоровье В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России. 15

Здоровье В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19. 449

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 1K

Общество Москвичей предупредили о резком изменении погоды Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 432