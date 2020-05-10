Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Общество
В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек
По данным СМИ, в акции приняли участие 10 тысяч немцев, при этом организаторы подавали заявление на 50 тысяч человек, но мэрия урезала протестную явку.
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Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
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В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Крупный пожар произошел на севере Берлина
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В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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ТАСС 05:30
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Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Армия и оружие
Китай может закупить у России новую партию Су-35
Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
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На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
Названа дата открытия Ржевского мемориала советскому солдату
Мемориал советскому солдату в районе Ржева планируется открыть в июне. Об этом рассказали в Российском военно-историческом обществе (РВИО).
Вечерняя Москва 11:32
Здоровье
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Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
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В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Общество
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Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
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Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
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Общество
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 05:53