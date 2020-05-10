Коронавирус
RT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Происшествия
В Красногорске произошел пожар в хосписе для тяжелобольных
Пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 17:38
Авто
Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину
Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.
АвтоВзгляд 01:45
Происшествия
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Челябинск, 11 мая 2020, 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM 17:43
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
Великобритания начинает ослаблять карантин с 13 мая
Великобритания приступает к постепенному ослаблению изоляционных мер с 13 мая.
Российская газета 15:07
Экономика
Экономисты сообщили о возможной девальвации рубля
Ряд экономистов допускают возможность того, что отечественный рубль столкнется с девальвацией.
Актуальные Новости 13:14
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Киберспорт
Nemiga вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO
Nemiga вышла в четвертьфинал плей-офф турнира. Unique с пятью поражениями в пяти матчах заняла последнее место в группе и покинула турнир.
Cyber.sports.ru вчера в 12:56
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия
В Южно-Сахалинске рабочие устроили пикник с шашлыком прямо в строящемся доме
В Южно-Сахалинске рабочие со строительной площадки дома № 11/1 по Саранской улице сегодня вечером, 10 мая, не взирая на дождливую погоду, решили устроить себе пикник.
АСТВ 05:12
Общество
Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате
Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс 16:46
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Футбол
«Барса» хочет обратно выкупить Кукурелью у «Хетафе» за 15 млн евро. Его продали за 6 млн
По информации источника, месяц назад «Хетафе» решил воспользоваться опцией выкупа футболиста у «Барсы» за 6 млн евро, однако каталонцы при этом имеют право обратного выкупа за 15 млн евро.
Sports.ru 17:55
Политика
Выборы президента Польши признаны несостоявшимися
Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, признаны несостоявшимися, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на поставление Государственной избирательной комиссии.
Газета.Ru 15:17
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Мужчины чаще женщин заражаются и умирают от коронавируса. Ученые нашли способ сохранить им жизнь, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 07 мая в 06:33
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
В 2020 году группа должна была представить Россию на 65-м юбилейном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды).
ToDay News Ufa 09:54
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52