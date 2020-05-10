Коронавирус
ИзвестияПравительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
Футбол
РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России.
Аргументы и Факты 14:36
Шоу-бизнес
Дизайнер Вера Вонг поразила публику внешним видом
Знаменитая на весь мир своими свадебными нарядами дизайнер Вера Вонг в очередной раз шокировала широкую общественность своим внешним видом.
Bimru.ru вчера в 02:42
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
Причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске могло стать неосторожное обращение с огнём.
RT на русском 19:00
Происшествия
В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 18:03
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Космос
Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»
Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
Общество
По трое за столом не собираться: как общепит реагирует на послабления от государства
В числе мест, где необходимо появляться в маске, названы и заведения общепита.
АМИТЕЛ 20:09
Общество
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
Данчиков уточнил, что формально в указе мэра Москвы есть требование о ношении масок только в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.
Lenta.ru вчера в 15:34
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом
Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:50
Здоровье
Минздрав: здоровье россиян ухудшится после пандемии
После пандемии коронавируса общие показатели здоровья россиян снизятся. Такой прогноз сделала главный гериатор Минздрава РФ Ольга Ткачева.
ФедералПресс 11:59
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Олега Газманова стала выглядеть ровесницей мамы
Дочь Олега Газманова выросла на глазах почитателей его творчества. Марианна рано повзрослела и в свои 16 лет выглядит ровесницей своей мамы.
7Дней.ру 18:00
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 07:06
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в сибирских регионах
Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в сибирских регионах.
Piter.tv 08 мая в 05:59
Кино
Netflix приобрела сценарий у автора провальных «Людей Икс» Кинберга
Сценарий, написанный автором провального фильма «Люди Икс: Темный Феникс» Саймоном Кинбергом, обошелся компании Netflix в миллионы долларов.
iReactor 05:35