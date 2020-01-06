Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM Newsвчера в 03:52

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ruвчера в 05:07

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русскомвчера в 04:13

Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ruвчера в 06:07

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газетавчера в 03:51

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газетавчера в 03:46

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАССвчера в 03:26
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
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Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани.
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В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек

BFM.ru 04:49
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

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В Омске женщина каталась на тюбинге и разбилась насмерть

На территории Омска женщина каталась на тюбинге на не предназначенной для этого трассе и разбилась насмерть.
News.ru вчера в 03:30
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

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Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Экономика

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
Газета.Ru вчера в 13:13
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Назван самый кассовый мультфильм в истории

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Хоккей

Ковальчук купил дом на Беверли-Хиллз за 11,2 млн долларов

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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

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По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
RT на русском 04 января в 20:36
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву

МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
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Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com 04 января в 11:59
Авто

Sony показала электрокар Vision-S

В рамках мероприятия CES 2020 японская компания Sony неожиданно провела демонстрацию собственного электромобиля под названием Vision-S.
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Политика

Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
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Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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Бывший сотрудник российской колонии обвинил начальника УФСИН в избиении

Бывший замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майор Владимир Монгуш разместил на YouTube видеообращение, в котором обвинил руководителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний в избиении.
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Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
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Экономика

В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
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Футбол

Чугайнов считает, что российский футбол деградирует

Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
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Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
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