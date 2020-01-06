Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил
 распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
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Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

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