с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.

Футбол Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.

Политика Эстония усомнилась в заключении с Россией договора о границе Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу усомнился в том, что в 2020 году будет заключен договор о границе с Россией.

Хоккей Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль» Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.

Происшествия Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.

Путешествия Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.