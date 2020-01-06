Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ru06 января в 06:07

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ru06 января в 05:07

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газета06 января в 03:46

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM News06 января в 03:52

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета06 января в 03:51

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русском06 января в 04:13

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС06 января в 03:26
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Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

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«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

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Киев собрался искать альтернативу Минским соглашениям

Глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что стране нужно задуматься об альтернативе Минским договоренностям, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены местные выборы или затянется процесс разведения сил.
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Армия и оружие

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Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

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С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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Армия и оружие

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Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

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В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
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