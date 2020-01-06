с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Технологии Toyota построит в Японии прототип города будущего Компания Toyota Motor объявила о намерении построить на участке площадью 71 гектар у подножия горы Фудзияма прототип города будущего, работающий на водородных топливных элементах.

Гаджеты Определены самые производительные смартфоны 2019 года Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.

Футбол Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фигурное катание Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки «Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.

Спорт Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Кино Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей Российская комедия "Холоп" от режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате с момента выхода на широкие экраны более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.