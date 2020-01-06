Общество
Российская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.Российская газетавчера в 03:51
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газетавчера в 03:46
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