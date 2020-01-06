Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил
 распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газетавчера в 03:51

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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газетавчера в 03:51

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русскомвчера в 04:13

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газетавчера в 03:46

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАССвчера в 03:26
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Армия и оружие

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Вести.Ru вчера в 05:32
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Lenta.ru вчера в 23:55
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Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
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В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Один из снежков попал в белый автомобиль марки Toyota, водитель которой достал оружие и открыл огонь по группе детей.
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Известия вчера в 16:30
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Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
РИА Новости 00:46
Политика

Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
РИА Новости вчера в 18:59
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Технологии

Toyota построит в Японии прототип города будущего

Компания Toyota Motor объявила о намерении построить на участке площадью 71 гектар у подножия горы Фудзияма прототип города будущего, работающий на водородных топливных элементах.
iXBT.com 01:38
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
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Определены самые производительные смартфоны 2019 года

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Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах

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PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

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Меркель приедет в Россию 11 января

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
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Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает «РИА Новости».
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В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера

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На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
РИА Новости 05 января в 00:18
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