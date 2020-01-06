Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС03:26

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русском04:13

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета03:51

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

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Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM News03:52

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газета03:46
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В Пентагоне опровергли информацию издания The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани наперекор решению ведомства.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
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В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
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Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

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