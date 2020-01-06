Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС03:26

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

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Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

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УтроNews03:49

Россия потратит на строительство объектов здравоохранения 95 миллиардов рублей

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