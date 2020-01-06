Общество
RT на русскомПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газетавчера в 03:46
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Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
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Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Здоровье
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В самом отдаленном от Нерюнгри поселке Хани никогда не было учреждения здравоохранения, относящегося к ЦРБ.
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Гаджеты
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К открытию выставки CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, компания Lenovo анонсировала «первый в мире ПК с гибким дисплеем» — Lenovo ThinkPad X1 Fold.
Политика
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США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
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Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Политика
Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки
Министерство Великобритании по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, разработанным на случай выхода королевства из состава Евросоюза без сделки, сообщает во вторник, 7 января, Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжение правительственные документы.
Происшествия
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
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Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.