Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. Средства в течение трех лет будут направлены на строительство в 46 субъектах Федерации новых объектов здравоохранения.
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ru06:07

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета03:51

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русском04:13

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM News03:52

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ru05:07

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газета03:46

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС03:26
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Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Газета.Ru 06:15
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Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

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МИД Ирана заявил о «начале конца» присутствия США в Западной Азии

Положено начало конца американского присутствия в Западной Азии, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
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В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:42
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
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Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
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Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах

Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах Надо сказать, что Собчак старается всесторонне развивать сына.
Вокруг ТВ 04:19
Авто

Составили топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей

Как сообщает ToDay News Ufa, самым дешевым автомобилем в России назван седан Lada Granta, он обойдется новым владельцам в среднем в 455 900 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Армия и оружие

Иран готовит удар по военным объектам США

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
Экономика

«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su вчера в 04:10
Фигурное катание

Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
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На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
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Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 08:54
Футбол

Экс-игрок «Эспаньола»: мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову

Бывший полузащитник «Эспаньола», а ныне тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Локомотива» Фёдору Смолову.
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Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
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Политика

Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января

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Политика

Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую «Нитру»

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Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

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Конгресс США призвал ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

«На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — приводит официальный сайт Пелоси слова ее заявления.
Телеканал 360° 00:32
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