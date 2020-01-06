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Общество Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Происшествия В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

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