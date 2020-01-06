Экономика
RT на русскомПравительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газета03:46
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Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году
В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
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Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Футбол
Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера
Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
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Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за „Милан“, как бог»
Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.
Армия и оружие
В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США
США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поздравила Линдеманна песней на немецком языке
В ходе передачи звезда исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Культура
В Рязани начался Фестиваль огня и света
5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.
Происшествия
В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины
В районе семи часов вечера напротив дома 13 по улице 50-лет СССР водитель «Chevrolet Captiva» при движении со стороны ул. Р. Зорге в сторону Пр. Октября совершил наезд на 22-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.
Политика
Иран снял ограничения со своей ядерной программы
Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Гаджеты
Рендеры Huawei P40 Pro появились в Интернете
Изображения демонстрирует смартфон от Huawei, который будет выпущен под именем Huawei P40 Pro. В основу рендеров легли утечки от инсайдеров.
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Гаджеты
Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии
Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Хоккей
«Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ
Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» начинает играть в футбол Сульшера
Футбол
Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.