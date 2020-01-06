Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Футбол Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".

Армия и оружие В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Культура В Рязани начался Фестиваль огня и света 5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.

Происшествия В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины В районе семи часов вечера напротив дома 13 по улице 50-лет СССР водитель «Chevrolet Captiva» при движении со стороны ул. Р. Зорге в сторону Пр. Октября совершил наезд на 22-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

Политика Иран снял ограничения со своей ядерной программы Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.

Гаджеты Рендеры Huawei P40 Pro появились в Интернете Изображения демонстрирует смартфон от Huawei, который будет выпущен под именем Huawei P40 Pro. В основу рендеров легли утечки от инсайдеров.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Гаджеты Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.

Хоккей «Рейнджерс» вызвали вратаря Шестеркина из АХЛ Ранее сообщалось, что Шестеркин был включен в состав команды Атлантического дивизиона на Матч звезд АХЛ.