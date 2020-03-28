Коронавирус
ВедомостиПравительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Росавиация получит 1,5 млрд руб. из резервного фонда. Документ опубликован на сайте правительства.
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Правительство выделило 1,5 млрд руб. на затраты при вывозе россиян из-за рубежа
Rambler News Service10:13
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Музыка
«Карантинную» версию песни представила группа Little Big
Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
В Чечне ограничили передвижение из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение ограничить передвижение внутри региона, сообщила ЧГТРК "Грозный".
Футбол
Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Здоровье
ФМБА России представило препарат для лечения коронавируса
Политика
В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал глупостью предложения, звучащие из Украины, по созданию военно-морской базы НАТО в Азовском море.
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Энергетика
На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Общество
Власти Испании решили ужесточить карантин
В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек
Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса
Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.
Происшествия
В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом
Первые три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Омской области.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
Происшествия
Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
Футбол
Игрокам «Спартака» запрещено покидать пределы Москвы
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал заявил, что не может покинуть Москву во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Здоровье
В Красноярске коронавирусом заразился первый медработник
Красноярск, 28 марта 2020, 16:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом медицинского работника выявлен в Красноярске.
Общество
Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса
Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Единоборства
Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона
Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.