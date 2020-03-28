Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Росавиация получит 1,5 млрд руб. из резервного фонда. Документ опубликован на сайте правительства.

Общество Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.

Энергетика На рынке США зафиксировали отрицательные цены на нефть Агентство Bloomberg сообщило, что на американском рынке спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.

Общество Власти Испании решили ужесточить карантин В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.

Общество В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.

Происшествия Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.

Футбол Игрокам «Спартака» запрещено покидать пределы Москвы Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал заявил, что не может покинуть Москву во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Единоборства Президент UFC объяснил, почему так важен бой Хабиба и Фергюсона Президент UFC, Дана Уайт, объяснил, почему для него так важно в условиях пандемии коронавируса провести турнир UFC 249, главным событием которого станет титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.