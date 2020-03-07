с чего всё началось

Если денег будет недостаточно, ФФОМС сможет обратиться к резерву за дополнительными средствами. Известно, что большая часть выделенной суммы достанется Московской области – это 2,7 млрд рублей. Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу.

Политика Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о поддержки его партией во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, сообщает RT.

Политика В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке» В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Музыка Песня девушки из Мончегорска растрогала Сергея Лазарева до слез Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.

Армия и оружие Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3 Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.

Финансы Курс рубля колеблется на рынке Forex Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.

Общество Симоньян: У российской экономики есть запас прочности Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Энергетика Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.