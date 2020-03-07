Общество
Деловое.ТВПравительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам
Если денег будет недостаточно, ФФОМС сможет обратиться к резерву за дополнительными средствами. Известно, что большая часть выделенной суммы достанется Московской области – это 2,7 млрд рублей. Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу.
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с чего всё началось
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.Российская газета07 марта в 07:04
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Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Российская газета07 марта в 07:04
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