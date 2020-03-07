Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВПравительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам

Если денег будет недостаточно, ФФОМС сможет обратиться к резерву за дополнительными средствами. Известно, что большая часть выделенной суммы достанется Московской области – это 2,7 млрд рублей. Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу.
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с чего всё началось
Правительство распределило
 регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета07 марта в 07:04

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Медучреждения Камчатки получат деньги на устранение дефицита кадров

Красная весна01:44

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Российская газета07 марта в 07:04

Мишустин подписал распоряжения о выплатах медикам

Вести.Ru07 марта в 07:50

Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

РБК07 марта в 08:54

Мишустин выделил более 18 миллиардов на зарплаты врачей

URA.Ru07 марта в 06:34

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Газета.Ru07 марта в 06:32

Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

ТАСС07 марта в 06:26
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Сразу несколько наших талантливых земляков стали участниками шоу "Ну-ка, все вместе!" на "России 1". Ранее мы писали о братьях Шумковых из Кандалакши, которые, увы, не смогли попасть в финал, но понравились членам жюри и получили предложение от сестер Зайцевых на дальнейшее сотрудничество.
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Часть объектов первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

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Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

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Газета.Ru вчера в 18:16
Финансы

Курс рубля колеблется на рынке Forex

Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает колебаться, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Энергетика

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Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

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На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
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В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон.
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Нефть отыграла более 7% после рекордного обвала рынка накануне

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Политика

В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
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Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
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Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
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По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения

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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
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В Петербурге прошло шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед»

Шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед» состоялось 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
АиФ Удмуртия вчера в 22:30
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