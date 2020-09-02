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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
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Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
РИА Новости

Мишустин выделил 34,3 млрд рублей для выплат пособий на детей

РИА Новости03:58
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
Российская газета

Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям

Российская газета23:55
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
Туган як (Родной край) Республика Татарстан

Правительство выделило средства для выплат по 5000 рублей на детей

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