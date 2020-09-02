Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Смотрите также
МИД: Россия не видит смысла во встрече с представителями КС Белоруссии
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Умер народный артист России Борис Клюев
В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана
Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Школьникам запретили кашлять и шутить о коронавирусе в Великобритании
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Кабмин увеличит объем субсидий на детские пособия до 47,6 млрд рублей
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Греция откроет границу для россиян с 7 сентября
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Кремль подтвердил видеовыступление Путина на Генассамблее ООН
Россияне рекордно сократили расходы за полгода
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
в сообщении на сайте правительства.
Подробнее о событии