Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
Evo-rus.com

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Evo-rus.com31 августа в 10:34
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Агентство Москва

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет

Агентство Москва17:53
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
73

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
19

Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38

Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

Президент РФ Владимир Путин не получал письма с критикой в адрес готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя о лидере группы «Кино» Викторе Цое и вряд ли в принципе может быть адресатом такого обращения.
ФАН06:09

Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
5

В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
7

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
РИА Новости04:08
638

В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
229

МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Lenta.ru05:46
50