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Ведомости

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает
 пресс-служба правительства РФ.
ФАН20:44
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Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

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Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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