Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
С чего всё началось
«Более 34,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русском18:50
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кабмин выделил 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Газета.Ru04:12
Известия

Мишустин выделил более 34 млрд рублей на выплату детских пособий

Известия04:04
Mockva.ru

Мишустин выделил на выплаты пособий для детей больше 34,3 млрд рублей

Mockva.ru23:16
Московский Комсомолец

Мишустин выделил 34,3 млрд руб на детские пособия регионам

Московский Комсомолец23:55
РИА Новости

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

РИА Новости03:58
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Evo-rus.com

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Evo-rus.com31 августа в 10:34

Chevrolet в России изменила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — всего 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, при это в денежном выражении это составляет 10 тыс. рублей на каждую из этих моделей.
SpeedMe05:07
1

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1,1K

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
238