Chevrolet в России изменила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — всего 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, при это в денежном выражении это составляет 10 тыс. рублей на каждую из этих моделей.