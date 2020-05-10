Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

RT на русском05:00

Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу

РИА Новости04:59

Кабмин выделил более 81,1 млрд рублей на помощь пострадавшим от пандемии предприятиям МСБ

ТАСС04:51

На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей

Парламентская газета04:57

На помощь пострадавшим от пандемии предприятиям выделили больше 81 миллиарда рублей

Комсомольская правда04:54

На помощь малому и среднему бизнесу в России выделили более 81 млрд рублей

МИР 2404:58

Кабмин выделил пострадавшему от COVID-19 бизнесу 81,1 млрд рублей

РЕН ТВ04:47
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
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Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
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Общество

Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
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Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
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vtomske.ru 08 мая в 00:10
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В Петербурге продлили ограничительные меры

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РИА Новости вчера в 16:56
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Общество

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РБК 03:00
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Общество

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Экономика

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Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Экономика

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По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
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Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

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Общество

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ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
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Число случаев коронавируса в России превысило 200 тысяч

Общее число выявленных случаев заболевания в России по данным на 10 мая составляет 209 688.
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