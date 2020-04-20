Правительство выделило деньги Росгвардии на борьбу с коронавирусом Правительство выделило из резервных средств почти 1,3 млрд руб. для Росгвардии. Деньги предназначаются на закупку медицинской техники и дезинфекционных средств для борьбы с COVID-19.

Правительство выделило деньги Росгвардии на борьбу с коронавирусом

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