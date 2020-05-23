Общество
НТВПравительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. Еще почти 25 млрд выделили на ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020-го.
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Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ru06:36
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