с чего всё началось

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. Еще почти 25 млрд выделили на ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020-го.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 1,4K

Фигурное катание Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.

Происшествия Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней. 69

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Общество Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии. 158

Политика Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. 13

Армия и оружие Моряк сменит танкиста на должности командующего украинскими ВМС В случае, если Воронченко согласится на увольнение, его должность займет контр-адмирал Алексей Нежипапа, который считается более лояльным к президенту, а также близок к главе МВД Арсену Авакову.

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 10

Политика Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты сообщали, что у них большое количество претензий к Российской Федерации и ДОН, а каждые шесть месяцев они находили этому новые причины. 43

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 635

Здоровье В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались. 16

Здоровье 23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе. 55

Экономика Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.