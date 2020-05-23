с чего всё началось

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. Еще почти 25 млрд выделили на ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020-го.

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. 1

Политика ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой были опубликованы данные о снижении рейтинга президента России Владимира Путина в апреле. 1,8K

Спорт Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 488

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 404

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Общество Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах. 139

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 124

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 578

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 20

Здоровье Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.

Общество В Кузбассе коронавирус выявили еще у 12 жителей Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщил в четверг, 21 мая, губернатор региона Сергей Цивилев. 30

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 21

Гаджеты На смартфон Redmi Note 7 Pro уже можно установить Android 11 В смартфоне Note 7 Pro, выпускаемом как продукт бренда Redmi, уже можно использовать Android 11 в качестве оболочки.

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 485

Игры Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 9

Политика Постпред при ООН Небензя объяснил, как Крым мог бы остаться украинским В ходе заседания Совета Безопасности ООН с участием гражданского сообщества, которое прошло в формате видеосвязи, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией. 1,4K