Общество
НТВПравительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. Еще почти 25 млрд выделили на ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020-го.
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с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ruвчера в 06:36
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Выплаты семьям с детьми 5 и 10 тысяч рублей: подписан официальный документ
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Отмечается, что очаг толчков залегал на глубине 10 км. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье, 24 мая, у берегов острова Крит.
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