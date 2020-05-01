Общество
КоммерсантъПравительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на оплату временное жилья, питания и другие нужды.
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Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Культура
Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Мультсериал покажут на территории США, Канады и Латинской Америки. Ранее «Лунтика» уже увидели жители Китая, Европы и Ближнего Востока.
Inc-news.ru вчера в 11:04
Политика
В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил
Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
Культура
«Герои 3», коронавирус, «Эрефия» – неожиданный взгляд на карантин в фанатском ролике
В ролике в стилистике Heroes of Might & Magic 3 демонстрируется своеобразный взгляд на реалии карантина, включая прогулку в «Пятёрочку» за гречкой и туалетной бумагой (пакет не нужен), визит в храм и «Сбербанк» с целью оплатить ипотеку, а также обнаружение необычных артефактов.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Общество
Международный туризм в Турции начнет восстанавливаться с 27 мая
Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа.
Интерфакс вчера в 06:09
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
Политика
Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
На оперного певца Вадима Чельдиева завели третье уголовное дело
Следователи считают, что Вадим Чельдиев неоднократно размещал на своем телеграмм-канале видеообращения, где призывал к свержению конституционного строя и другой противоправной деятельности.
Эхо Москвы 10:01
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 12:47
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Здоровье
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
Происшествия
Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки
Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
Авто
12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки
Автоновости дня вчера в 04:10
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
Политика
Попова: зараженный коронавирусом Мишустин всегда находится на связи
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого выявлено заражение коронавирусом, все время находится на связи.
РЕН ТВ 12:33
Хоккей
ЦСКА подтвердил подписание контрактов с Локтионовым и Шарыченковым
Хоккейный клуб ЦСКА подписал двухлетние контракты с форвардом Андреем Локтионовым и голкипером Александром Шарыченковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34