Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на оплату временное жилья, питания и другие нужды.
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Российское правительство выделило полмиллиарда рублей на выплаты соотечественникам, застрявшим за границей

Эхо Москвы10:30

Кабмин выделил еще 500 млн руб. на выплаты россиянам за рубежом

РБК03:09

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

РИА Новости02:21

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Известия02:33

Правительство РФ выделило 500 млн руб. на дополнительные выплаты россиянам за границей

Агентство Москва02:15

Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

ТАСС02:03

РФ выделит дополнительные средства россиянам, которые из-за Covid не могут вернуться на родину

Интерфаксвчера в 05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
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Космос

Обнаружена планета в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
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Культура

Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке

Мультсериал покажут на территории США, Канады и Латинской Америки. Ранее «Лунтика» уже увидели жители Китая, Европы и Ближнего Востока.
Inc-news.ru вчера в 11:04
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Политика

В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Вооруженных сил

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.
Газета.Ru 06:16
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Культура

«Герои 3», коронавирус, «Эрефия» – неожиданный взгляд на карантин в фанатском ролике

В ролике в стилистике Heroes of Might & Magic 3 демонстрируется своеобразный взгляд на реалии карантина, включая прогулку в «Пятёрочку» за гречкой и туалетной бумагой (пакет не нужен), визит в храм и «Сбербанк» с целью оплатить ипотеку, а также обнаружение необычных артефактов.
Городской портал Новый Нижний 11:00
Общество

Международный туризм в Турции начнет восстанавливаться с 27 мая

Следующий этап продлится с 27 мая по 31 августа.
Интерфакс вчера в 06:09
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Политика

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera вчера в 15:50
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Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости вчера в 06:42
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Политика

Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники.
Газета.Ru 11:33
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Происшествия

На оперного певца Вадима Чельдиева завели третье уголовное дело

Следователи считают, что Вадим Чельдиев неоднократно размещал на своем телеграмм-канале видеообращения, где призывал к свержению конституционного строя и другой противоправной деятельности.
Эхо Москвы 10:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 12:47
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
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Происшествия

Пропавший в Курской области трехлетний мальчик найден мертвым

ТАСС 05:17
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Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
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Здоровье

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
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Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
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Авто

12% россиян решили купить отечественный автомобиль вместо иномарки

Автоновости дня вчера в 04:10
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
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Политика

Попова: зараженный коронавирусом Мишустин всегда находится на связи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого выявлено заражение коронавирусом, все время находится на связи.
РЕН ТВ 12:33
Хоккей

ЦСКА подтвердил подписание контрактов с Локтионовым и Шарыченковым

Хоккейный клуб ЦСКА подписал двухлетние контракты с форвардом Андреем Локтионовым и голкипером Александром Шарыченковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов

Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета вчера в 01:34
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