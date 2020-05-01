Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства пойдут на оплату временное жилья, питания и другие нужды.

Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

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